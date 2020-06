"Nous ne voulons pas que l'image de notre ami soit salie" les proches du jeune tué à Nîmes sont en colère

Selon le Procureur de la République de Nîmes, Eric Maurel, les premiers éléments de l'enquête laissent penser qu'Anis Kambouch pourrait être mêlé à des activités "illicites. Ses amis du quartier déclarent l'inverse. Nous les avons rencontrés devant le snack Familly Grill dans le quartier du Chemin-Bas d'Avignon. Alors qu'ils étaient en train de préparer une soirée en hommage à leur ami, ces jeunes ont tenu à nous parler, ils ne veulent pas que l'image d'Anis soit salie.

" Ça nous fait mal au cœur tout ce qu'on entend sur lui alors que c'était quelqu'un de bien" Anouar

Anouar était son éducateur sportif il est très ému et en colère : "C'était un bon jeune, sans histoires. C'était une personne qui ne buvait pas qui fumait pas. Si on témoigne aujourd'hui c'est pour avoir la vérité sur ce qui s'est passé, il n'a pas eu de chance. Il a pris une balle dans le cœur. Nous ce qu'on veut c'est juste qu'on ne le salisse pas. C'est ce qui nous fait de la peine".

" La police délaisse notre quartier" Fouad, un des proches d'Anis

Les jeunes sont aussi remontés contre les forces de l'ordre. Fouad est un habitant du quartier et proche du jeune homme décédé : " Le quartier est délaissé par la justice. Il y a une fusillade le matin et le soir pas de forces de l'ordre pour sécuriser la zone ! On n'est pas pris au sérieux ! Quand il se passe des vrais trucs et que les CRS doivent protéger les habitants et bien il n'y a plus personne" s'énerve-t'il.

L’avocate nîmoise Khadija Aoudia entend se constituer partie civile dans cette affaire pour faire toute la lumière sur les faits.

Les jeunes du quartier pour soutenir la famille dans ce drame ont aussi mis en ligne une cagnotte sur Cotizup.com.