VIDÉO - ''Nous nous sommes donnés les moyens de décrocher au plus vite notre première étoile'' (Gilles Goujon)

À l'aube de ses 60 ans, Gilles Goujon ne pouvait sans doute pas mieux espérer pour cette année 2021. Une réussite que pourrait même lui envier la concurrence, touchée par la crise sanitaire. Ce n'est pourtant pas la finalité recherchée par ce géant culinaire, gardant les pieds sur terre, qui a su converser son humilité et sa bonne-humeur malgré cette belle réussite familiale.

Son auberge du Vieux puits, une ancienne pizzeria rachetée dans les Corbières (Aude) en 1992 avec son épouse Marie-Christine, a été élue meilleur restaurant gastronomique du monde par les clients du site de réservation TripAdvisor en ce début d'année.

Gilles Goujon ne cache pas aussi sa fierté. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, son fidèle directeur de salle depuis 18 ans, Vincent Labarsouque, a été sacré meilleur directeur de salle de restaurant en 2021 par Gault et Millau.

Malgré la pandémie, le chef de Fontjoncouse, triplement étoilé au guide Michelin (1997, 2001, 2010) a donc relevé le défi d'ouvrir son deuxième établissement, mais cette fois à Béziers, rue Boieldieu, près des allées Paul-Riquet.

Une ouverture tambour battant le 19 mai dernier

L'Alter-Native qui ne paie pourtant pas de mine d'extérieur dans cette rue étroite, dévoile toute sa splendeur et sa convivialité quand vous ouvrez et franchissez l'imposante et solide porte métallique. Avant même d’émerveiller vos papilles, vous serez sans doute agréablement étonnés par l'accueil chaleureux qui se dégage. Avant de rejoindre la terrasse ou l'une des trois salles de restaurations, vous serez contraints de passer devant la cuisine du chef.

L'Alter Native, à Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

L'Alter Native, à Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

Le nouvel établissement Gilles Goujon est le premier restaurant gastronomique en aquaponie

La famille Goujon a racheté aux enchères les murs et a entièrement rénové avec une partie de son équipe du Vieux Puits, cet ancien établissement réputé dans les années 70, L'Olivier. Toute une histoire. L'Olivier, a été le tout premier restaurant deux étoiles en Languedoc- Roussillon. L'établissement était fermé depuis novembre 2019 après avoir changé de nom à plusieurs reprises (Le Framboisier, puis l'Octopus).

C'est tout un symbole pour ce natif de Bourges. Si son épouse, Biterroise, est ravie de revenir chez elle, lui, arrivé à Béziers à l'âge de 10 ans, passait quotidiennement devant cet établissement réputé, alors qu'il était simple commis chez Ragueneau, sur les allées Paul-Riquet.

''Je passais devant tous les jours. Je le badais. C'est étrange comme sensation de se retrouver ici. Revenir à Béziers, ce n'était pas une fin en soi. L'opportunité s'est présentée. Nous l'avons saisie.'' (Gilles Goujon)

Gilles Goujon, sa femme Marie-Christine et leurs deux enfants ont entièrement rénové les lieux avec le soutien d'une grande partie de l'équipe de Fonjoncouse. En ouvrant la porte, ce qui se dégage, au-delà du cadre magnifique, c’est avant tout l’esprit familial. Vous vous sentez chez vous.

"Nous accueillons nos clients comme s'ils étaient nos meilleurs amis au monde." (Marie-Christine Goujon)

"La convivialité est notre priorité"- Marie-Christine Goujon Copier

Si vous voulez émerveiller vos papilles, ne tardez pas, les réservations se remplissent

Le nouvel établissement Gilles Goujon est le premier restaurant gastronomique en aquaponie. Cette méthode, jusqu'ici quasi-exclusivement réservée aux particuliers, désigne l'élevage de poissons dans des bassins dont on réutilise l'eau filtrée par des plantes pour arroser le potager. C'est une façon de consommer local, consommer bio, et surtout consommer “responsable”, explique Gilles Goujon

Axel, pâtissier, l’un des deux garçons du chef Goujon Copier

Pendant six semaines, Gilles Goujon a accompagné son équipe de 25 salariés au total, dont cinq en cuisine. Le reste en salle. ''Nous leur avons montré notre marque de fabrique'' dit Marie-Christine.

Manon, serveuse, ne cache pas sa fierté d’avoir été recrutée. Cuisinière de formation cette jeune femme de 26 ans s'est retrouvée en salle. Copier

Le poisson, la grande spécialité de L'Alter-Native, mais pas uniquement

Au menu, des spécialités de poissons et de légumes. "Nous avons fait le choix de mettre en place deux menus gastronomiques. le premier en cinq temps et le second en sept. Ces menus varient selon les trouvailles du chef aux halles de Béziers et selon ses envies, ses humeurs et surtout en fonction de l'approvisionnement de la Méditerranée mais aussi de Bretagne."

Gilles Goujon s'est donné deux ans, pour décrocher sa première étoile. ''Nous avons tout mis en œuvre pour l'obtenir. Notre destin est désormais entre les mains de Michelin."

David Mas, le maître d’hôtel, a été séduit par le défit Copier

Deux menus sont proposés à 85 et 115 euros. Si vous voulez émerveiller vos papilles, ne tardez pas : les réservations se remplissent à grande vitesse.

Gilles Goujon, L'Alter Native à Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

L'Alter Native, à Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

L'Alter Native, à Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

L'Alter Native, à Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

L'Alter Native, à Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

L'Alter Native, à Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

L'Alter Native Béziers Stéfane Pocher © Radio France - Stéfane Pocher