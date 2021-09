"Nous saisissons tous les jours de la drogue à Toulouse" confirme le procureur de Toulouse Samuel Vuelta Simon

Samuel Vuelta Simon est le nouveau procureur de la République de Toulouse. Après 18 mois comme chef adjoint à l'Office central pour la répression du trafic de stupéfiants, il a pris il y a un mois la tête du parquet de la ville rose. Le procureur de la République qui a évoqué l'affaire Jubillar, de la lutte contre les violences faites aux femmes, de la lutte contre le trafic de stupéfiants et des liens entre la justice et les justiciables.

Vous avez été l'un des patrons de la lutte antidrogue en France au sein de l’office anti-stupéfiants. Est ce qu'on peut d'abord comparer à notre ville de Toulouse, à celle de Marseille en matière de trafic de stupéfiants?

Toulouse n'est qu'une manifestation légèrement différente par rapport à Marseille ou de ce qui se passe en France en terme de trafic de stupéfiants. On connaît ici, à Toulouse comme à Marseille, mais aussi comme à Lyon, Paris, les mêmes phénomènes liés aux stupéfiants. Il y énormément de trafics qui impactent la cité et le département, des règlements de comptes qui sont liés à ces trafics. Il y a aussi des troubles et des infractions en lien avec ces trafics.

Il y a eu, un gros réseau démantelé en juin dernier, quartier des Izards. Quels sont les autres quartiers toulousains les plus touchés par ces trafics ?

Il n'y a pas de région ou de parties d'une ville, d'une métropole qui échappent aux trafics. Simplement, les trafics vont se manifester de différentes manières comme aux Izards. Ailleurs, on va plutôt trouver une manifestation sous forme de trafic apparent par des points de vente de drogue. C’est le cas dans l'hypercentre par exemple.

Vous saisissez tous les jours de la drogue à Toulouse ?

Nous saisissons tous les jours de la drogue à Toulouse. De la drogue qui arrive à Toulouse. Les forces de sécurité police, gendarmerie, les douanes sont très actives sur le domaine et essaient de empêcher les produits d'arriver. Mais surtout, ce qui est le plus important, c’est de mener des enquêtes pour identifier les auteurs, les trafiquants et pouvoir les arrêter et les faire comparaître devant les tribunaux.

Par quels moyens, justement ? Et comment vous allez intensifier la lutte contre ces trafics? Monsieur le procureur ?

Par tous les moyens qu'offre la loi, bien entendu. Par-delà donc par les moyens de la police judiciaire, la mission de police judiciaire me les enquêtes. Réunir les preuves de l'implication de telle ou telle personne dans les trafics et faire en sorte de les juger et qu'il faut qu'ils subissent le sort des lois pénales.

Samuel Vuelta Simon, vous êtes aussi celui qui communique sur les grosses affaires judiciaires et médiatiques en cours. Comme la disparition de Delphine Jubillar dans le Tarn. Est-ce que son mari est en détention provisoire ?

Je ne répondrai pas à cette question-là puisqu'il existe en France le beau principe issu de la présomption d'innocence. Comment intervient le procureur de la République ? C'est vrai que le procureur République est une des rares personnes agents dépendant de l'Etat à pouvoir lever le secret de l'instruction et de l'enquête qui s'impose à lui. Mais il ne peut le faire dans des conditions très strictes. Lorsque de fausses nouvelles se répandent et lorsqu'il est d'intérêt pour tout le monde. Et donc là, le procureur a cette liberté de communiquer. C'est ce qu'a fait mon prédécesseur Dominique Alzeari à la fin de l'été dernier, en communiquant longuement sur cette affaire judiciaire.

Cédric Jubillar sera entendue le 15 octobre. Est-ce que l'on peut justement imaginer que vous prendrez la parole après cette audition ?

Non, absolument pas. Sauf si l'une de ces deux circonstances était réunie ? Les juges d'instruction qui mène l'affaire la mènent totalement. Donc, elles vont conduire les actes d'enquête qui s'imposent, notamment les auditions, les reconstitutions ou les recherches diverses. La juridiction d'instruction doit faire ce travail dans la sérénité la plus complète. Donc, il n'est pas question pour le ministère public d'intervenir à tout bout de champ pour commenter, pour préciser telle ou telle chose.

Une de vos priorités, c'est aussi de lutter contre les violences faites aux femmes. Une famille est visiblement morte sous les coups de son mari, il y a quelques jours, quartier du Mirail. Comment on peut prévenir ces drames ?

On peut prévenir, comme on le fait déjà en étant particulièrement attentif et particulièrement précis sur tous les signaux faibles de violences intra-familiales et conjugales. Malheureusement, dans la majorité des cas, c'est la femme qui est victime. Il faut donc à chaque fois que tous les services soient entièrement mobilisés. Du médecin qui reçoit la victime aux services de police qui vont prendre la plainte au parquet, bien entendu, et aussi à la juridiction. Tous, ils doivent mettre en place tout le dispositif qui est conséquent. Conséquent puisque la loi nous a apporté certaines choses supplémentaires. À chaque fois, il faut mettre en branle tout ce dispositif. Après, il faut aussi prévenir. Mais malheureusement, on ne peut pas tout prévenir.

Sur le fonctionnement de la justice, vous dites vouloir une justice moderne, accessible et efficace. Ce n'est pas le cas aujourd'hui ?

C'est le cas. Mais vous savez, on peut toujours se parfaire, moi y compris tout le monde. Donc, c'est le but affiché. C'est celui que je poursuis depuis 30 ans maintenant. On n'est jamais à 100 % . Donc, il faut à chaque fois être beaucoup plus immédiat, il faut prendre beaucoup plus d'initiatives et être créateur de dispositifs.