''Nous serons intransigeants sur l'alcool au volant à l'occasion de la feria'' dit le procureur de Béziers

Plus de 200 gendarmes et policiers sont mobilisés à l'occasion de la feria de Béziers. Des contrôles de jour et de nuit prévus pour la sécurité de tous. La lutte contre l'alcool au volant est une priorité. Les débitants de boissons ont une responsabilité et seront poursuivis pénalement