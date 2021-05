"Nous sommes de la chair à canon" dénonce le syndicat Unité SGP Police

En deuil, et écoeuré. Laurent Martin de Fremont, chargé de communication du syndicat Unité SGP Police-FO ne mâche pas ses mots après la mort d'un de ses collègues mercredi à Avignon, tué par balles lors d'une intervention anti drogue. Lui et plusieurs représentants de syndicats ont rencontré le Ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à Avignon. "On lui a fait peur de cette stupeur, cet effroi, cette tristesse. On n'a pas la solution, on ne sait pas comment faire. On a bien des pistes. Il va quand-même falloir que la société, la justice changent de logiciel."

On a tué deux flics en 10 jours, 80 policiers et gendarmes en cinq ans.

Selon lui, il faut réagir en urgence pour protéger les femmes et les hommes en bleu. "Les gardiens de la paix se font tirer dessus comme des chiens, comme des clébards. Nous sommes de la chair à canon." Une première solution selon lui pourrait venir des tribunaux, et par extension des prisons :"il va réellement falloir que la justice qui prononce des peines fasse en sorte qu'elles soient exécutés. Trop ne le sont pas aujourd'hui, c'est insupportable !"