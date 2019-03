"Nous sommes des sous-fonctionnaires": à Neuvic en Dordogne, les gardiens veulent bloquer la prison ce mardi

Ils appellent à un blocage total. A l'appel du syndicat Force Ouvrière pénitentiaire, plusieurs surveillants de prison comptent bloquer toutes les entrées du centre de détention de Neuvic ce mardi matin à partir de 6h30. Aucune personne ne pourra rentrer dans l'établissement. Selon Force Ouvrière, le blocage devrait durer au moins toute la matinée. Une action "coup de poing" pour faire réagir selon Thierry Dumonteil, délégué régional adjoint de Force Ouvrière pénitentiaire.

Nous sommes des sous-fonctionnaires, on ne nous écoute pas. Nous sommes les oubliés de la République! Notre profession de surveillant de prison est la seule parmi les missions régaliennes (police, justice et douanes) à ne pas être en catégorie B. Nous sommes donc mal payés et mal considérés par rapport aux fonctions que nous avons." - Thierry Dumonteil, délégué régional adjoint de Force Ouvrière Pénitentiaire.