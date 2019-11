"Nous sommes dévastés et très fiers de lui", Jean-Marie Bockel après la mort de son fils au Mali

Alsace

"C'était le meilleur des fils." Jean-Marie Bockel, ancien maire de Mulhouse, ancien ministre, sénateur centriste, rend hommage au micro de France Info à son fils, Pierre-Emmanuel Bockel. Il fait partie des treize soldats français morts le 25 novembre au cours d'un crash entre deux hélicoptères pendant une opération contre des djihadistes au Mali.

Il nous rassurait toujours" - Jean-Marie Bockel, le père d'un des soldats morts au Mali

La voix tremblante, très ému, Jean-Marie Bockel dresse le portrait de son fils, "très fier de ce qu’il faisait, très fier d’être au service de son pays, passionné par son métier de pilote d’hélicoptère." Pierre-Emmanuel Bockel, 28 ans, était lieutenant 5e Régiment d’Hélicoptères de Combat à Pau.

"Il nous rassurait toujours et ne voulait pas que sa maman soit trop inquiète. Il racontait parfois des choses à ses frères et sœurs qu’il ne nous racontait pas, pour ne pas nous inquiéter", se souvient l'ancien maire de Mulhouse. Avant d'ajouter : "Nous étions très fiers de lui avant ce drame, et nous sommes aujourd'hui dévastés et très fiers de lui."