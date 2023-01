"Nous sommes en train de couler", l'appel au secours des greffiers à l'audience de rentrée du tribunal

"Nous ne sommes ni des rustines, ni des pions, ni des esclaves, nous ne sommes pas interchangeables à l'infini, nous ne sommes pas insubmersibles et nous sommes en train de couler". Les agents des greffes , debout, lisent leur motion. Les mots sont forts, à la mesure du malaise.

ⓘ Publicité

20% des effectifs en moins

Le préambule de cette audience solennelle de rentrée du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire sera très applaudi dans la salle. Les greffiers ont dit leur mal-être : 7 postes sont vacants, soit 20% des effectifs en moins sans parler des arrêts maladies. Face à ce sous-effectif chronique, ils sont "en colère, à bout de souffle, usés, lassés de boucher les trous et de maintenir le cap sacrifiant pour cela vie de famille et santé mentale". La présidente du tribunal plus tard donnera comme exemple la réforme sur les pensions alimentaires qui ne peut pas s'appliquer à Saint-Nazaire faute de personnel. "Le versement désormais doit se faire par la CAF, mais c'est sur le greffier que toute la procédure repose, et chez nous, c'est impossible vu la surcharge de travail".

un an de délai pour une audience

La procureure de la République, Sylvie Canovas-Lagarde rappellera quant à elle les 9 audiences civiles annulées pour un problème d'effectif l'an dernier et les délais d'audiencement, au moins un an pour une audience collégiale, entre 6 et 8 mois pour les audiences à juge unique. Le parquet de Saint-Nazaire devrait fonctionner avec 10 magistrats, ils ne sont que 7 "mais un 8ème est attendu en septembre prochain et je m'en réjouis" annonce la procureure qui met comme priorité numéro 1 pour cette année 2023 "la fin de la souffrance au travail pour nos fonctionnaires, trop nombreux à faire défection, à s'en aller".

"Vider la mer avec une toute petite cuillère sans jamais se décourager" la procureure de la République

"Le chemin est sinueux mais nous avons une immense capacité d'adaptation" salue encore la procureure de la République "qui a l'impression de vider la mer avec une toute petite cuillère mais sans jamais se décourager, d'un naturel optimiste". Les gardes à vue sont en hausse, 1663 en 2019 contre 2250 l'an dernier. Idem pour les comparutions immédiates, "il y a une multiplication des procédures rapides", 285 l'an dernier contre 156 en 2021. La présidente du tribunal en conclusion salue le plan d'action du ministère de la Justice qui prévoit notamment l'embauche de 1500 greffiers d'ici la fin du quinquennat. "C'est notre voeux principal à l'aube de cette nouvelle année : que les moyens humains soient enfin à la hauteur de nos ambitions".