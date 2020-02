Maître Boulloud, avocat de la famille Noyer, se dit "surpris par l'empressement du parquet à communiquer"

Le parquet de Chambéry a requis en début de semaine le renvoi de Nordahl Lelandais devant la cour d'assises de la Savoie pour meurtre dans l'affaire Arthur Noyer, et non plus assassinat. L'avocat de la famille du caporal berrichon réagit.