"Nous sommes tous enfermés dans une souffrance éthique" alerte la juge stéphanoise Nelly Pradeau

La juge stéphanoise Nelly Pradeau insiste. Ce n'est pas une manifestation pour avoir des vacances et des weekends plus tranquilles. C'est une manifestation pour pouvoir juger les personnes, potentiellement les envoyer en prison, en ayant pris le temps de lire leur dossier, et pas juste en diagonale. Ce mercredi 15 décembre, une manifestation exceptionnelle secoue la magistrature. Au moins les deux tiers de la profession dénoncent un dilemme intenable : "juger vite et mal, ou juger bien mais dans des délais inacceptables".

"On est en dessous de tout en moyens humains et matériels."

"De plus en plus de collègues sont enfermés dans cette souffrance éthique" poursuit Nelly Pradeau, également représentante de l'Union syndicale des magistrats à Saint-Étienne. "On est en dessous de tout en moyens humains et matériels" estime-t-elle.

7 minutes pour traiter un dossier

Ce mouvement est parti d'un cri de détresse lancé par 3.000 magistrats français dans une tribune publiée dans le journal Le Monde. Elle est désormais signée par plus de 6.000 magistrats, soit les deux tiers de la profession. Un constat terrible, où des juges témoignent ne consacrer que 7 minutes montre en main pour entendre des personnes criblées de dettes, auquel souscrivent également les avocats mais aussi les policiers. Le syndicat Unité SGP Police s'associe au mouvement de ce mercredi car le syndicat aurait pu utiliser "les mêmes mots pour [décrire] les mêmes maux."