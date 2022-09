Nouveau changement de prison pour Nordahl Lelandais, incarcéré en Alsace

Michel Fourniret et Émile Louis y ont été incarcérés, deux des plus tristement célèbres tueurs en série français. La maison centrale d’Ensisheim, dans le Haut-Rhin, vient d'accueillir un nouveau détenu : Nordahl Lelandais y a été transféré révèle France Info ce vendredi. Dans cette prison ancienne et vétuste, deux-cents prisonniers sont emprisonnés, dont des détenus purgeant de longues peine et des tueurs en série.

Nordahl Lelandais y purgera sa peine. L'homme, de 39 ans aujourd'hui, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans, pour le meurtre de Maëlys De Araujo et celui d'Arthur Noyer.

Auparavant emprisonné dans la prison d'Aix-Luynes, dans les Bouches-du-Rhône, Nordahl Lelandais ne fait pas profil bas en prison. D'abord détenu à la prison de Saint-Quentin-Fallavier, dans le Nord Isère, il avait été condamné à huit mois de prison ferme pour recel en mars. Un téléphone portable avait été retrouvé dans sa cellule en décembre, ce qui est illégal.

À peine un mois plus tard, en avril dernier, c'est cette fois en plein acte sexuel au parloir que Nordahl Lelandais avait été surpris. Ce qui est également interdit par le règlement. Son départ de la prison de Saint-Quentin-Fallavier avait été ressenti comme "un vrai soulagement" par le personnel pénitentiaire.