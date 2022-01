Nouveau coup de filet anti-drogue à Besançon

Deux points de deal ont été démantelés dans le quartier Planoise de Besançon et douze personnes arrêtées en début de semaine. Un très gros dispositif a été mobilisé ce mardi, dans l'enquête sur la saisie de 162 kilos de résine de cannabis et 6,5 kilos d'héroïne fin novembre 2021.

200 gendarmes ont été mobilisés ce mardi 11 janvier, ainsi que 10 pelotons de surveillance et 5 équipes cynophiles (photo d'illustration quartier Planoise)

Un coup de filet dans le quartier Planoise à Besançon, mené dans l'enquête sur la saisie de 162 kilos de résine de cannabis et 6,5 kilos d'héroïne fin novembre 2021. Les forces de l'ordre avaient fait main basse sur les stupéfiants, que des trafiquants bisontins venaient de ramener à Besançon, après l'avoir achetée chez un grossiste à Lyon. Ils étaient sous surveillance depuis plus d'un an.

Très gros dispositif des forces de l'ordre

Deux cents gendarmes ont été mobilisés ce mardi 11 janvier 2022, ainsi que dix pelotons de surveillance et cinq équipes cynophiles. Deux points de deal ont été démantelés et un trafic mis à mal.

Près de 180.000 euros saisis

Les gendarmes ont saisi de la drogue, 178.000 euros (en liquide et sur des comptes), six voitures et des vêtements de luxe. Douze personnes ont été arrêtées : finalement, dix ont été déférées devant un magistrat, dont trois placées sous contrôle judiciaire. Deux personnes ont été remises en liberté.

à lire aussi Nouvelle saisie de drogue à Besançon: 161 kg de cannabis et 6,5 kg de cocaïne

à lire aussi ENQUÊTE - Au cœur du trafic de drogue dans le quartier de Planoise à Besançon

Les pains de cannabis et les sacs de cocaïne saisis par les gendarmes à Besançon le 26 novembre. - Gendarmerie National