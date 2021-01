Nouveau coup de filet dans le quartier de Planoise à Besançon

Un nouvelle opération de police a été menée ce mercredi matin dans le quartier de Planoise à Besançon. Elle a mobilisé 80 agents des forces de l'ordre et débouché sur plusieurs interpellations.

Un nouveau coup de filet a eu lieu ce mercredi matin dans le quartier de Planoise à Besançon. Cette opération d'envergure a mobilisé 80 agents des forces de l'ordre, qui appartiennent au RAID, à la Brigade de recherche et d'intervention (BRI), à la Police judiciaire (PJ) et à la Sûreté départementale du commissariat de Besançon. D'après nos informations, une dizaine de suspects étaient recherchés et plusieurs d'entre eux ont été interpellés. En revanche, rien de particulier n'a été trouvé pendant les perquisitions.

Enquête sur les coups de feu à travers la porte

Cette opération est liée à l'enquête sur les coups de feu tirés à travers la porte d'un appartement, dimanche 27 décembre au petit matin. Un homme de 35 ans a été blessé par ces tirs. Il a reçu quatre balles dans le corps. Depuis, il est sorti de l'hôpital.