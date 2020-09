Nouveau démantèlement d'un marché illégal dans le quartier de la Mosson à Montpellier

Deux semaines après le démantèlement d'un marché clandestin de fruits et légumes près des halles de la Mosson, les policiers ont une nouvelle fois menés une opération dans ce quartier de Montpellier ce samedi. Trois vendeurs ont été interpellés et de grandes quantités de nourritures saisies.

Plus de cinq tonnes de marchandises ont été saisies ce samedi par les policiers municipaux et nationaux à Montpellier dans le quartier de la Mosson près des halles. Une opération pour démanteler un nouveau marché clandestin de fruits et légumes. Trois vendeurs espagnols ont été arrêtés . Les policiers ont retrouvés 6.000 euros en liquide sur les interpellés. Les forces de l'ordre étaient déjà intervenues il y a deux semaines dans ce même quartier de la Mosson. Pour la mairie de Montpellier, ces saisis fragilisent "encore un peu davantage ces commerçants illégaux qui se sont installés depuis plusieurs années dans ce quartier, générant une concurrence déloyale pour les marchands respectueux du droit installés à proximité de ces marchés frauduleux."