Nouveau démantèlement d’un réseau de trafiquants de drogue en Haute-Savoie

Avec des rues beaucoup plus calmes en raison du confinement, les trafiquants avaient installé leur point de vente de cocaïne et d’héroïne dans un bois à l'entrée de Fillinges. Une nouvelle adresse vite repérée par les gendarmes du groupe de lutte contre les stupéfiants de la compagnie de St Julien-en-Genevois, En milieu de journée mardi, les revendeurs, deux ressortissants albanais âgés de 35 et 23 ans, ont été interpellés.

L’enquête a permis de découvrir que le duo résidait dans l’agglomération d’Annecy, à Seynod. Lors de la perquisition de leur domicile, deux autres hommes âgés de 42 et 39 ans ont également été arrêtés. L'appartement servait de base arrière aux trafiquants. Les enquêteurs ont saisi 110 grammes d'héroïne, 87 grammes de cocaïne, des balances, de très nombreux sachets de conditionnés, plusieurs téléphones portables ainsi que 2 300 euros et 170 francs Suisses.

Les gendarmes de Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) ont saisi de la drogue, de l'argent liquide et des téléphones portables. (Photo Gendarmerie Nationale) - -

Prison plus amendes pour non-respect du confinement

Ce jeudi, les quatre trafiquants ont été jugés en comparution immédiate par le tribunal de Thonon-les-Bains. Ils ont été condamnés à des peines allant 6 à 12 mois de prison avec interdiction définitive du territoire français. Ils ont été incarcérés à la maison d'arrêt de Bonneville. Et pour la petite histoire, les trafiquants ont également écopé d’une amende à 135 euros pour non-respect des règles liées au confinement.