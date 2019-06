Nouveau démarchage frauduleux dans les Pays de la Loire pour la fibre optique

Pays de la Loire, France

Un nouveau démarchage frauduleux vise les ligériens depuis plusieurs jours. Des mails et fax sont envoyés pour proposer des travaux de raccordement à la fibre optique, avec les logos de la Région et des opérateurs internet, pour des tarifs élevés. C'est une arnaque ! Ça concerne notamment la Sarthe et la Vendée. Les particuliers comme les entreprises sont ciblés.

La Région précise dans un communiqué qu'elle "est étrangère à ce démarchage abusif et n’a confié aucune prestation de ce type à une quelconque société". Veillez donc à ne rien payer et à ne pas dévoiler de données personnelles.

Le département de la Sarthe a par ailleurs alerté cette semaine sur un autre démarchage frauduleux, cette fois par téléphone, proposant d'isoler ses combles pour un euro par jour. Il s'agit aussi d'une fraude.