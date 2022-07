Nouveau départ de pompiers berrichons pour lutter contre les incendies en Gironde

Une fois de plus une vingtaine de pompiers sont partis en renfort pour des feux extérieurs à leur zone de service en l'occurrence, les incendies de Gironde. Ils partent relayer leurs collègues berrichons déjà sur place. C'est déjà la 3e mobilisation du GIFF Berry cette année.

Pour la troisième fois cette année, une vingtaine de pompiers du GIFF Berry (Groupe d'intervention Feux de Forêts du Berry) vont épauler en dehors de leurs zones de service, leurs collègues sur un feu de grande ampleur. Il s'agit bien sûr des feux de Gironde, en l'occurrence celui de la Teste-de-Buch qui a d'ailleurs provoqué l'évacuation mardi soir du célèbre camping des Flots Bleus à côté d'Arcachon où se trouvaient une dizaine d'ado castelroussins.

"Reposez-vous sur le trajet, on risque d'être engagé dès ce soir"

Les pompiers berrichons partis cet après-midi (vendredi 15/07) sont attendus vers 20h à Biganos, une commune voisine de la Teste-de-Busch. Cette nouvelle équipe composées de 21 personnels des SDIS 36 et 18 (9 de l'Indre, 12 du Cher) vient relayer une première équipe déjà sur place et qui ne rentrera que ce samedi matin (16/07) après près d'une semaine d'engagement au plus près des incendies.

Une semaine éreintante tant l'activité est intense. Quelques minutes avant le départ le capitaine Patrick Martinet, responsable de cette nouvelle section GIFF Berry a d'ailleurs conseillé à ses troupes de se reposer au maximum pendant le trajet, car ils pourraient être mobilisés dès leur arrivée. C'est donc le 3e engagement cet été du GIFF Berry parti aussi sur les incendies du Gard la semaine précédente. Une mobilisation intense donc. La semaine dernière Sébastien Bourdin