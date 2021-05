Nouveau face à face judiciaire entre Sud Ouest et Jean-Baptiste Aldigé

C'est devant la cour d'appel de Limoges ce mercredi 19 mai, que le quotidien Sud-Ouest et les patrons du club de rugby de Biarritz, ont de nouveau ferraillé. La direction du journal a demandé la confirmation de la condamnation pour diffamation de Jean-Baptiste Aldigé et Louis-Vincent Gave.

La cour d'appel de Limoges rendra son jugement le 25 juin prochain dans l'affaire de diffamation qui oppose le quotidien Sud-Ouest aux dirigeants du BOPB (Biarritz Olympique Pays Basque) Jean-Baptiste Aldigé et Louis-Vincent Gave. L'audience s'est déroulée ce mercredi 19 mai en fin d’après midi devant la juridiction collégiale de seconde instance. Le président du directoire du club Jean-Baptiste Aldigé était présent. Pas le président du conseil de surveillance Louis-Vincent Gave.

Une lettre ouverte polémique

L'affaire remonte à septembre 2018. Le club avait publié une "lettre ouverte à bon entendeur" qui avait fait polémique. Le quotidien de Bordeaux reprochait au président du BOPB la publication sur le site du club et sur les réseaux sociaux d'un communiqué laissant entendre que le journal se faisait payer, par les anciens dirigeants du club, afin de publier des articles favorables au club et à son équipe première.

Condamnés en première instance

Lors du premier procès, au mois de janvier, les patrons du club avaient été condamnés pour diffamation à 5.000 euros d'amende avec sursis pour chacun, et 4.000 euros de dommages et intérêts solidairement. La justice avait également condamné les deux hommes à 2.000 euros pour les frais d’avocat et au retrait de la lettre incriminée du site du club et des réseaux sociaux. Mécontent de cette décision leur avocat Olivier Couleau, de Bordeaux, avait fait appel. Devant le tribunal il a de nouveau plaidé la relaxe avec deux arguments : le droit de discuter la déontologie des journalistes au titre de la liberté d'expression, et le droit de dénoncer les menaces du journal. L'avocate du journal Sud Ouest Valerie Sempé a demandé la confirmation des condamnations avec une majoration des dommages et intérêts à 10.000 euros.