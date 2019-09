Nouveau feu de forêt dans le Nord de la Haute-Vienne : les canadairs entrent en action

Quatre avions bombardiers d'eau sont entrés en action en fin d'après-midi dans le Nord de la Haute-Vienne, où un nouveau feu de forêt s'est déclenché vers 16 heures, aux confins des communes de Saint-Léger-Magnazeix, Mailhac-sur-Benaize, et Cromac.

Quatre avions bombardiers d'eau, un Dash 8 et 3 canadairs, sont entrés en action en fin d'après-midi dans le Nord de la Haute-Vienne, où un nouveau feu de forêt, relativement important, s'est déclenché vers 16 heures, aux confins des communes de Saint-Léger-Magnazeix, Mailhac sur Benaize, et Cromac.

Ce jeudi soir, cet incendie avait détruit environ 5 hectares de forêt, mais son déclenchement a nécessité le renfort de moyens aériens en plus de la vingtaine d'hommes travaillant au sol.

Un Dash 8 bombardier d'eau et trois canadairs ont ainsi été mobilisés. Selon nos informations, ces avions étaient de passage dans le secteur, en mission de surveillance, car ce jeudi soir ce n'est plus seulement la Corrèze qui est classée en "risque très sévère de feu de forêt", mais tout le Limousin et en réalité le Sud-Ouest de la France.

Ce soir vers 21 heures, le feu n'était pas fixé et progressait encore, dans un terrain très accidenté et difficile d'accès. Cependant les largages ont été interrompus pour la nuit, d'autres pourraient intervenir ce vendredi matin si la situation a évolué défavorablement, notamment en raison du vent.