Nouveau feu de paille dans la Vienne : la piste criminelle privilégiée

Des stocks de paille et de foin ont une nouvelle fois été incendiés dans la Vienne ce samedi 16 octobre, cette fois-ci à Pouançay. La piste criminelle est donc jugée de plus en plus probable.

150 tonnes de paille et foin sont partis en fumée à Pouançay dans le nord de la Vienne, ce samedi 16 octobre. C'est le troisième incendie de ce type en quelques jours puisque Craon et Chalais avaient aussi été visés. Seule distinction, l'incendie a cette fois-ci eu lieu en plein champ et non pas dans un hangar comme dans les deux premières communes.

La piste criminelle se renforce

La piste criminelle est plus que jamais privilégiée. Une enquête judiciaire est ouverte et la gendarmerie de Loudun lance même un appel à témoignage.