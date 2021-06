Nouveau non-lieu prononcé en marge de la mort de Rémi Fraisse à Sivens en 2014

C'est une affaire dans l'affaire. La famille de Rémi Fraisse, ce jeune militant écologiste tué par une grenade offensive sur le barrage de Sivens dans le Tarn en octobre 2014, avait déposé plainte pour violences avec armes par personne dépositaire de l'autorité publique. Cette requête a échoué le 23 mars dernier par la confirmation du non lieu prononcé par la Cour de Cassation.

D'échec en échec judiciaire en France, bientôt l'Europe

La famille Fraisse avait, en parallèle de la plus importante procédure, déposé plainte pour subordination de témoin, pour laquelle elle avait déjà essuyé un non-lieu. Lors des heurts entre gendarmes et militants anti-barrage à Sivens en octobre 2014, un gendarme enquêteur est soupçonné d’avoir fait pression sur un témoin, un autre miliaire pour qu’il change son témoignage.

La chambre d'instruction de la cour d'appel de Toulouse a ce jeudi 17 prononcé un non lieu à sont tour sur cette affaire dans l'affaire. La justice estime que "l'enquêteur aurait procédé à de simples recommandations, conseils ou mises en confrontations, et non à des pressions tangibles, explicites et de nature à impressionner".

La volonté d'étouffer à nouveau l'affaire Rémi Fraisse est désolante, car aucun procès ne sera organisé malgré son décès et les nombreux manquements dévoilés par la procédure. Ce n'est pas rendre service à la justice que de couvrir de telles pratiques d'interrogatoires visant à orienter les dépositions de témoins. — Me David Nabet-Martin, avocat de la famille Fraisse

Les parents de Rémi Fraisse et leurs conseils se concentrent à présent sur le niveau européen auquel il voudrait porter l'affaire principale, puisqu'à l'issue de la décision de la Cour de cassation en mars derniers, ils avaient annoncé vouloir saisir la Cour européenne des droits de l'homme.