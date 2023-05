Nouveau procès à Marseille pour les dentistes Guedj, accusés d'avoir mutilé plus de 300 patients

L'affaire des mutilations dentaires de Marseille est rejugée en appel à partir de ce jeudi après-midi à la caserne du Muy à Marseille, en raison du grand nombre de victimes.

Reconnus coupables de violences volontaires ayant entraîné des mutilations sur quelque 320 patients , les anciens dentistes Lionel Guedj et son père Jean-Claude Guedj avaient été condamnés en septembre dernier à de lourdes peines :

huit ans de prison pour le premier, cinq ans d’emprisonnement pour le second qui intervenait en soutien auprès de son fils.

Cette fois, les prévenus espèrent une décision plus clémente de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'occasion de ce nouveau procès. Leur avocat, maître Julien Pinelli ne conteste pas les faits, mais réfute le caractère intentionnel : "Je ne pense pas qu'il existe un dentiste qui puisse se prévaloir d'être infaillible (...) mon client est parfaitement lucide sur ce point", affirme l'avocat, à quelques heures du début du second procès. Le défenseur évoque plutôt des "négligences" et "des erreurs" des dentistes.

"J'essaie de me préparer mentalement à revivre ce moment-là" - Zohra, une victime

Une défense que n'acceptent toujours pas les nombreuses victimes, comme Zohra. Après être passée entre les mains du docteur Guedj, la Marseillaise avait perdu 17 de ses dents, dévitalisées sans aucune justification : "J'essaie de me préparer mentalement à revivre ce moment-là". Au total, 3.900 dents saines ont été dévitalisées dans la bouche de plus de 300 patients originaires des quartiers pauvres de Marseille.

Le dentiste le mieux rémunéré de France recevait jusqu'à 70 patients par jour

Les deux dentistes doivent aussi répondre des faits d'escroquerie au préjudice de la Sécurité Sociale et de complicité de faux et d'usage de faux. Dans son premier jugement de 857 pages, le tribunal correctionnel avait pointé un système mis en place par Lionel Guedj et son père dans un seul but mercantile. Le père et le fils pouvaient recevoir jusqu'à 70 patients par jour quand ils étaient installés dans le 15e arrondissement de Marseille.

Lionel Guedj était en 2010 le dentiste le mieux rémunéré de France avec un chiffre d'affaires record de 2,5 millions d'euros. L'argent payait des villas, yacht s, des voitures de luxe ou des œuvres d'art. Le patrimoine de Lionel Guedj serait estimé à plus de 10 millions d'euros.

Actuellement en détention, Lionel Guedj va comparaître dans le box des détenus ce jeudi. Son père, âgé de 71 ans, a lui été libéré au mois de mars dans l'attente de ce procès, qui doit durer jusqu'au 30 juin prochain.