Le match se poursuit entre Franck Dumas et la justice. Avec ce nouveau procès ce lundi à Caen. Cette fois devant la Cour d’Appel. L’ancien coach est poursuivi pour fraude fiscale et il espère éviter la prison.

Caen, France

Franck Dumas sera donc de retour à Caen ce lundi, pas sur le banc de touche du Stade Malherbe qu’il a occupé pendant sept ans, mais sur le banc des prévenus face à ses juges. L'ancien manager doit comparaître devant la Cour d'Appel pour fraude fiscale. Il est soupçonné d'avoir minoré sa déclaration de revenu après avoir touché 1,4 million d'euros en 2012 après son licenciement par le club caennais. Des irrégularités auraient aussi été constatées sur ses déclarations de revenus les deux années suivantes et le fisc lui réclame au total 557 000 euros. Son avocat Me Philippe Veber va plaider le flou juridique autour du caractère imposable ou non de l'une de ses primes de licenciement : « Personne pour l’instant n’a répondu à cette question ! Donc je ne cesse de la porter devant les tribunaux et devant les conciliateurs. Ce débat de fond devra être tranché ! Vous ne pouvez pas emprisonner quelqu’un pour ne pas avoir payé un impôt qui n’est pas dû » estime l’avocat du barreau de Lyon, spécialiste du droit dans le sport.

Une absence toujours présente…….

Ce sera le troisième procès dans cette affaire. Le premier s’était tenu en l’absence du prévenu, ce qui avait manifestement irrité la justice : le Tribunal correctionnel de Caen avait prononcé une lourde peine de trois ans de prisons ferme le 14 septembre 2016. Franck Dumas avait obtenu l’annulation de ce jugement en promettant de se présenter à un nouveau procès. Audience tenue le 6 décembre suivant où il avait plaidé son addiction aux jeux (« je peux dépenser jusqu’à 100 000 euros par mois au casino » avait-il reconnu) et sa mauvaise connaissance des lois fiscales.

Franck Dumas, assisté de Philippe Vebber, le 6 décembre 2016 au tribunal correctionnel de Caen © Radio France - Nolwenn Lejeune

Le jugement avait été légèrement atténué (toujours 3 ans de prison mais assortis de 10 mois avec sursis) entraînant un appel immédiat de l’ex footballeur. “Comme pour les artistes la justice veut faire un exemple grâce à la notoriété de Franck Dumas” estime Maître Veber. “Je vais ramener ce dossier à ce qu’il est : il n’y a pas de compte en Suisse ou au Luxembourg. Pas d’évasion fiscale ! Si je fais le compte des impôts payés par Franck Dumas pendant sa carrière c’est une somme importante. Là il y a un seul fait de fraude fiscale qui arrive à trois ans de prisons. Est-ce qu’on est dans la proportion ou la disproportion ?” interroge le défenseur de Franck Dumas. Lors du procès en première instance, les services fiscaux avait aussi dénoncé une organisation d'insolvabilité. En clair l'ancien coach caennais avait fait disparaître d'importantes sommes de ses comptes bancaires, soit en émettant des chèques soit par des virements, en particulier pour sa conjointe.

Aujourd’hui sélectionneur en Afrique

Depuis son départ de Caen suivi d’un passage sur le banc d’Arles-Avignon (L2) Franck Dumas a disparu des écrans radars du football français. “On a eu des contacts, notamment avec deux clubs de Ligue 1. Mais quand ils apprennent la situation, un procès un appel avec menace de détention, ils ne donnent pas suite” affirme son avocat. Il faut ajouter qu’il est aussi handicapé par son absence de diplôme officiel d'entraîneur. Dumas aujourd’hui agé de 50 ans est désormais exilé en Afrique où il dirige, depuis l'été dernier, la sélection de la Guinée Equatoriale, petite nation située entre le Gabon et le Cameroun. Il fera le voyage ce lundi à Caen pour se défendre promet son avocat.