Nouveau procès pour la militante RESF qui avait scolarisé elle-même un mineur ivoirien

Avignon, France

Une bénévole d'Avignon est à nouveau jugée devant la cour d'appel de Nîmes jeudi 12 décembre. Chantal Raffanel avait aidé un mineur de Côte d'Ivoire pour s'inscrire au lycée de Vedène mais le Conseil départemental avait contesté cette démarche. En juin dernier, la militante RESF avait été relaxée par le tribunal d'Avignon, mais le procureur a fait appel. L'audience a lieu ce jeudi 12 décembre à Nîmes avec un rassemblement du Réseau Éducation Sans Frontières dès 8h30.

CAP mécanique mais mention "représentant légal" pas barrée

Chantal Raffanel est accusée de faux et usage de faux car elle avait rempli elle-même les papiers d'inscription au lycée de Vedène en mettant son nom sur les formulaires sans barrer la mention "représentant légal". Ben avait 17 ans, il venait de Côte d'Ivoire et Chantal Raffanel avait accéléré les démarches, car elle estimait que le Département de Vaucluse et les services d'aide sociales à l'enfance traînaient à scolariser ce mineur isolé.

La relaxe avait soulagé les défenseurs de l'enfance. Le procès en appel les indigne une nouvelle fois car RESF estime que Chantal Raffanel a agi "avec humanité" quand le Conseil départemental conteste la minorité de ces jeunes hommes. Depuis, le jeune Ivoirien a réussi son CAP en mécanique poids lourds.