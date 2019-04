Nouveau rassemblement contre l'expulsion d'une étudiante Albanaise du Lycée Kyoto de Poitiers

Fluturie s'est vue notifier un arrêté d'expulsion, cela fait plus d'un mois que le personnel et les élèves du lycée Kyoto craignaient cette nouvelle.

Poitiers, France

Une cinquantaine de personnes se sont réunies hier devant le lycée Kyoto de Poitiers. Ils voulaient interpeller la préfecture des Deux-Sèvres sur l'expulsion de la famille de Fluturie, une Albanaise actuellement scolarisée dans l'établissement.

L'ensemble de la famille n'a pas obtenu de visa pour pourvoir rester plus longtemps que deux ans sur le territoire français. La nouvelle était attendue depuis plus d'un mois. Fluturie et se famille sont convoqués le mercredi 17 avril au commissariat de Niort à 2h00 du matin pour être accompagnés à l’aéroport.

Mobilisation devant le lycée Kyoto de Poitiers ce jeudi 11/04/2019 contre l'expulsion de Fluturie © Radio France - Valentin BOISSAIS

Depuis un élan de solidarité s'empare du lycée Kyoto. Plusieurs élèves ont organisé des rassemblements devant l'établissement pour demander à la préfecture de ne pas expulser la jeune femme actuellement en seconde professionnelle spécialité hôtellerie.

Les élèves sont tous très marqués par cette histoire et c'est de leur initiative que la mobilisation s'est créée. Les encadrants ont ensuite suivi pour les épauler.

Marion, assistante éducative au lycée de Kyoto

La jeune femme dont les parents résident à Niort parle français et étudie en France. Elle ne compte pas rentrer en Albanie mercredi prochain étant donné que sa famille n'y a plus aucune attache.

C'est impossible que nous rentrions, notre vie est ici, en France. Fluturie, étudiante du lycée Kyoto

Si ses parents vivent à Niort, la jeune femme vit à Poitiers où elle est en internat. La sœur de Fluturie est de son coté au collège Jean Zay de Niort. C'est d'ailleurs dans ce collège que la mobilisation avait commencé avec la création d 'une pétition en février dernier.