Nouveau rassemblement pour l'Ukraine à Nîmes

Le parti socialiste du Gard appelle à un nouveau rassemblement départemental de soutien au peuple ukrainien ce samedi après-midi à 15h sur le parvis des arènes de Nîmes (Gard). "Cette guerre qui s’installe fait peser un risque de développement de conflit majeur. Les déclarations successives de Vladimir Poutine, sont le signe d’un dirigeant qui sombre dans l’irrationnel et l’irresponsabilité. L’Ukraine est une démocratie indépendante et souveraine, son invasion, illégale, est non négociable. Devant cette agression sans précédent il est de notre devoir de nous mobiliser pour d’une part, montrer que le peuple ukrainien n’est pas seul et ne sera pas abandonné à son sort, et d’autre part, lui apporter tout le soutien logistique, matériel et financier dont il a besoin dans cette terrible épreuve" indique la fédération du Parti Socialiste du Gard dans son communiqué.