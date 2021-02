Nouveau rebondissement dans l'affaire Maxime Beux

Maxime Beux et son avocat, Me Benjamin Genuini lors de la reconstitution des faits à Reims

Le jeune bastiais de 22 ans alors avait perdu un œil en 2016. Le policier suspecté de violences dans cette affaire, Christophe Mercier, est aujourd'hui renvoyé devant la cour d’assises de la Marne par le tribunal judiciaire de Reims. Une nouvelle étape peut être décisive dans ce dossier.

La mise en accusation de Christophe Mercier date du 25 janvier dernier et concerne des violences volontaires avec usage ou menace d’une arme ayant entrainé une mutilation permanente. Et c’est ce dernier point qui justifie le renvoi du gardien de la paix devant une cour d’assises. Le mis en cause a d’ores et déjà fait appel de cette décision… un appel qui sera examiné dans les 4 mois à venir, après quoi, la tenue d’un procès en assises sera actée ou non.

Maxime Beux, qui se dit victime de violences policières depuis le départ, y voit, lui, le signe que son combat avance selon son avocat Me Benjamin Genuini. Le conseil du jeune homme veut rester prudent mais évoque un renvoi très positif qui devrait « faire bouger les choses ».

Et des choses il s’en est passé depuis 5 ans, de la soirée qui a dégénéré à la mise en examen de ce policier en avril 2019, en passant par la reconstitution de la soirée ainsi qu’une confrontation entre les deux parties. En cas de procès, c’est la cour d’assises de la Marne qui devra trancher entre la version du policier (une chute du supporter bastiais sur un poteau durant une soirée d’après match marquée par la présence d’éléments ultras violents et provocateurs) et celle du jeune homme (mutilé à vie par un coup de matraque ou un tir de flashball délibéré de la part de forces de l’ordre venues pour en découdre).