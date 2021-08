Nouveau renfort de 70 pompiers drômois et ardéchois en Corse

Le 30 juillet dernier, près de 70 sapeurs-pompiers drômois et ardéchois avaient déjà embarqué à destination de la Haute-Corse (image d'archives)

70 pompiers de Drôme et d'Ardèche retournent en Corse pour aider leurs collègues insulaires. Equipés de 12 engins de feu de forêt, ils seront déployés en Haute-Corse dès ce dimanche et devraient passer la semaine prochaine sur place. Le risque incendie est toujours très présent. Les dernier renforts drômois et ardéchois sont rentrés mardi après avoir passé 11 jours sur l'île de beauté.