Pour la deuxième fois en deux mois, le procès de la militante niçoise d’Amnesty International Martine Landry a été reporté ce mercredi 14 février. La septuagénaire est poursuivie pour avoir aidé deux mineurs Guinéens à la frontière entre Menton et l’Italie le 28 juillet 2017. La justice lui reproche d’avoir accompagné les deux jeunes migrants entre la France et l’Italie. Le Parquet estime qu’il y a encore des " zones d’ombre " dans ce dossier et a demandé le renvoi du procès dans l’attente de nouveaux documents pour établir le parcours des mineurs. L’avocate de Martine Landry, Me Mireille Damiano s’interroge sur la demande du Procureur de la République. Après une première audience le 9 janvier dernier, le procès de Martine Landry a une nouvelle fois été reporté. La militante d’Amnesty International est convoquée le 11 avril 2018 à 13h30.

Mobilisation de soutien devant le Palais de Justice de Nice. © Radio France - Justine Leclercq

Plus de 200 personnes mobilisées

Avant l’audience du Tribunal Correctionnel à 13h30, plus de 200 personnes se sont retrouvées devant le Palais de Justice de Nice pour soutenir Martine Landry. Des habitants de la Vallée de la Roya, des militants, des représentants d’Amnesty International ont scandé "Solidarité avec les Réfugiés ". L’agriculteur de la Roya, Cédric Herrou défenseur des réfugiés est également venu soutenir Martine Landry. La septuagénaire risque 5 ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende.