On ne compte plus les reports (au moins 5) dans le procès de celle qui avait été surnommée la "Madoff de Touraine" ! L'affaire devait enfin être jugée à partir de ce mercredi au tribunal correctionnel de Tours, mais elle a été une nouvelle fois reportée au 23 mai. Les deux volets de ce dossier, banques et particuliers, ont bien été joints, ce qui avait motivé par le passé d'anciens reports. Tout était en état d'être jugé assure le procureur de la République de Tours Jean Luc Beck, mais ce sont en fait les travaux du tribunal prévus en juin qui sont responsables de ce nouveau renvoi, ainsi que des raisons de procédure ! Comme il ne pourra pas y avoir de session d'assises au deuxième trimestre, celle en cours a du être prolongée et le tribunal de Tours ne peut donc pas organiser deux procès de cette envergure en même temps. Un nouveau report "insupportable" pour les victimes selon Marie-Paule Carrey Le Bas, la directrice de France Victimes 37 qui accompagne une vingtaine de victimes.

Les parties civiles ont besoin du procès pour être reconnues comme victimes. Ils ont besoin de ce procès pour continuer à vivre. Marie-Paule Carrey Le Bas, la directrice de France Victimes 37

La Madoff de Touraine, Sylviane Hamon, est accusée d'avoir escroqué une cinquantaine de personnes, principalement parmi ses proches. Cette ancienne banquière de Benais, près de Bourgueil, aurait détourné trois millions d'euros via un système bancaire pyramidal, les intérêts des premiers investisseurs étant en réalité payés par les seconds.