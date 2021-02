L'audience de Kamel Daoudi, le plus ancien assigné à résidence de France, prévue devant la cour d'appel de Riom ce mercredi 24 février est finalement reportée. En octobre dernier, il avait été condamné à un an de prison ferme pour ne pas avoir respecté les conditions de son assignation.

Nouveau report pour le procès en appel de Kamel Daoudi, plus ancien assigné à résidence de France

Le 3 février dernier, la cour d'appel de Riom dans le Puy-de-Dôme décidait de la remise en liberté de Kamel Daoudi, le plus ancien assigné à résidence de France, ainsi que d'une nouvelle audience prévue ce mercredi 24 février, une audience finalement reportée au 7 avril selon Amnesty International. Kamel Daoudi est bien présent ce mercredi à Riom, selon son conseil, maitre Emmanuel Daoud, qui précise que ce report intervient à la demande de ses avocats mais également de la cour.

Condamné en 2006 pour terrorisme et déchu de sa nationalité française, Kamel Daoudi est assigné à résidence depuis 2008, il a été condamné en octobre dernier par le tribunal correctionnel d'Aurillac à un an de prison ferme pour ne pas avoir respecté les conditions de son assignation. Dans sa décision du 3 février, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le fond de ce dossier mais elle a demandé au ministère public de fournir "des éléments factuels" pour appuyer l'assignation à résidence de Kamel Daoudi. Des éléments et pièces justificatives de sa dangerosité ne semblent pas avoir été présentées, ce qui justifie ce report.