Nouveau revers pour Jérôme Kerviel face à la Société Générale

L'ancien trader Jérôme Kerviel accusait la Société Générale de manipulation. Les juges d'instruction ont prononcé deux non-lieux.

C'est un nouveau revers pour Jérôme Kerviel. Deux non-lieux ont été prononcés par les juges d'instruction dans les deux enquêtes ouvertes après les plaintes de l'ancien trader contre la Société Générale. Il accusait la banque d'avoir "manipulé la justice".

Jérôme Kerviel avait déposé plainte contre la banque pour "subornation de témoin" ainsi qu'"escroquerie au jugement" et "faux et usage de faux". Il affirmait notamment que la Société Générale avait manipulé des entretiens qu'elle avait eus avec lui les 19 et 20 janvier 2008, juste après la découverte de ses prises de position sur les marchés. L'ancien trader avait déposé une autre plainte en 2014, accusant la Société Générale d'avoir versé plus d'un million d'euros à son ancien supérieur hiérarchique pour qu'il témoigne en faveur du groupe lors des procès.

Jérôme Kerviel peut interjeter appel

Les juges d'instruction ont rendu un premier non-lieu, le 6 juillet, dans l'enquête ouverte pour "subornation de témoin", et un second, le 25 juillet, dans la procédure pour "escroquerie au jugement" et "faux et usage de faux". Pour l'ancien opérateur de marché, accusé en janvier 2008 en pleine tempête financière mondiale, d'avoir fait perdre 4,9 milliards d'euros à sa banque, l'enjeu était important : la justice avait décidé d'attendre le dénouement de l'enquête pour escroquerie au jugement avant de se prononcer sur un éventuel nouveau procès pénal, souhaité par Jérôme Kerviel qui a déposé une demande de révision de sa condamnation à cinq ans de prison, dont trois ferme.

Bien entendu, Jérôme Kerviel, fidèle à sa politique de déni interjettera appel de ces non-lieux" - Jean Veil, avocat de la Société Générale

L'avocat de la Société Générale, Jean Veil, estime que "ce double non-lieu en faveur de la Société Générale confirme la condamnation de Jérôme Kerviel pour faux et abus de confiance et rend illusoire ses chances de révision de son procès". "Bien entendu, Jérôme Kerviel, fidèle à sa politique de déni interjettera appel de ces non-lieux", a-t-il ajouté.

Un million d'euros de dommages et intérêts

Après des années de feuilleton judiciaire, la cour d'appel de Versailles a condamné en septembre 2016 Jérôme Kerviel à verser un million d'euros de dommages et intérêts à son ancien employeur, bien loin des 4,9 milliards d'euros de sa première condamnation en 2010. En avril, ses comptes bancaires ont été saisis par un huissier à la demande de la Société Générale.