Dordogne : la justice retoque de nouveau le projet de circuit automobile de Faveyrol

Le projet de circuit automobile de Faveyrol, dans le Ribéracois, s'éloigne de plus en plus.

Le circuit automobile de Faveyrol, dans le Ribéracois, verra-t-il le jour ? Le projet prévu sur les communes de Vendoire, Champagne-et-Fontaine et Nanteuil-Auriac-de-Bourzac s'éloigne en tout cas de plus en plus. Le tribunal administratif de Bordeaux vient de rendre une nouvelle décision en appel ce mardi 12 octobre : il rejette une nouvelle fois les plans d'aménager des trois communes qui souhaitaient voir s'installer ce circuit.

Les opposants au projet obtiennent gain de cause

Le projet automobile devait initialement voir le jour début 2019, pour les passionnés de conduite. Mais l'association environnementale Sepanso et le collectif de riverains Alerte Circuit Vendoire se sont battus et ont porté le projet en justice. L'arrêté préfectoral avait déjà été annulé début 2019 par le tribunal administratif de Bordeaux, tout comme la délibération de la communauté de communes qui autorisait le plan local d'urbanisme intercommunal. Fin 2019, le même tribunal a annulé en première instance les plans d'aménager des communes. Mais les élus et la communauté de communes du ribéracois ont fait appel.

Des effets néfastes sur l'environnement reconnus par le tribunal

Dans son arrêt du 12 octobre 2021, le tribunal souligne que le projet va provoquer la suppression de terres agricoles. Il risque aussi de "générer des nuisances sonores" et de "porter atteinte à la qualité de l'air." Le projet "s'inscrit en contradiction avec la lutte contre le changement climatique", note l'arrêté. En contrepartie, les effets positifs avancés par les porteurs du projet, sur l'économie locale, n'ont pas convaincu le tribunal.

Le porteur du projet, Yves Dominault, assure que le circuit est pour lui abandonné depuis des années. "On est loin de tout ça, confie-t-il. On développe des projets en Espagne désormais, là bas tout est possible." L’arrêt de la cour d’appel est assorti de sanctions financières. La communauté de commune du ribéracois, et les communes de Vendoire, Champagne-et-Fontaine et Nanteuil-Auriac-de-Bourzac devornt chacune verser la somme globale de 1 500 euros à la Sepanso et à Alerte circuit Vendoire. Les élus ont deux mois pour se pourvoir en cassation.