Nouveau scandale alimentaire : le secours populaire de la Vienne écoeuré d'avoir reçu des faux-steaks

Un scandale alimentaire qui a des répercussions jusque dans le Poitou : dans la Vienne et les Deux-Sèvres, plusieurs associations caritatives ont reçu les faux-steaks hachés vendus par un fournisseur polonais. Les bénévoles et leurs responsables sont écœurés !

Poitiers, France

C'est donc un nouveau scandale alimentaire qui vient d'éclater en France ! Depuis juillet dernier, ce sont 780 tonnes de faux-steaks hachés qui ont été distribués aux plus démunis via les associations caritatives. La Croix rouge, les Restos du coeur, la banque alimentaire ou le Secours pop... toutes ces structures ont été abusées par un fournisseur polonais qui leur vendait des steaks sans muscles à l'intérieur, seulement du gras, et de la peau mixées avec du soja et de l'amidon. Ce sont les bénévoles qui se sont alarmés face à la texture bizarre de cette viande. L'Etat va saisir la justice. Dans cette affaire, il est question de de tromperie en bande organisée.

Le Secours populaire de la vienne a gardé les faux steaks comme preuves

Dans laVienne, Nicolas Xuereb est furieux. Le responsable du Secours populaire dans la Vienne n'en revient pas que des personnes malveillantes aient voulu faire de l'argent sur le dos des plus démunis et des associations qui leur vient en aide. Il a gardé les faux steaks dans l'entrepôt de l'association à Poitiers sud comme autant de preuves pour l'enquête.