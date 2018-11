Nouveau suicide d'une salariée de La Poste en Dordogne

Sarlat-la-Canéda, France

Un nouveau suicide à La Poste en Dordogne : Pascale, une postière de Saint-Astier s'est donnée la mort ce mercredi au domicile de ses parents ce mercredi. Cette femme de 52 ans, mère de trois enfants, était en arrêt-maladie depuis une tentative de suicide en novembre 2015, et avait été déclarée inapte au travail pour problèmes de santé.

La Poste de nouveau mise en cause

"Elle avait demandé la présence et le soutien d'un délégué syndical FO quelques heures avant son passage à l’acte", explique le syndicat FO Communication de Dordogne. "Elle disait « Ma vie est un enfer », _elle ne pouvait même plus passer devant un distributeur de billet de La Poste_. Pendant trois heures, elle n’a fait qu’accuser La Poste de ce qui l’avait déjà poussé à faire sa première tentative.", explique le délégué FO Stéphane Greffe. "Je me sens comme si j'étais sa lettre de testament, je ne peux pas passer sous silence", explique ce dernier à France Bleu Périgord.

Il y a deux semaines, le suicide d'une factrice à Sarlat

Le suicide de Paula, une factrice de 44 ans, a déjà profondément secoué La Poste en Dordogne : elle s'était donnée la mort après avoir dénoncé le management agressif dont elle disait être victime. Ses collègues avaient alors exercé leur droit de retrait jusqu'à obtenir, mardi dernier, la mise à l'écart de trois cadres de la direction locale de l'entreprise.