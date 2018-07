Deux jeunes Creusois ont été interpellés jeudi par les gendarmes d'Aubusson. Un peu plus tôt dans la journée, ils avaient dérobé huit cartouches de cigarettes au bureau de tabac de Peyrat-la-Nonière, un commerce déjà victime de vol en mai dernier.

Peyrat-la-Nonière, France

Deux jeunes voleurs ont profité de la faiblesse d'un couple de buraliste à Peyrat-la-Nonière. Ces deux Creusois ont dérobé des cartouches de cigarettes. Un coup visiblement bien préparé, car les deux complices connaissaient les habitudes des gérants.

Ils enferment les gérants dans la cuisine

S'ils attendent 12h30 pour frapper, ce n'est pas un hasard. Ils savent que les gérants sont en train de manger dans leur cuisine à ce moment-là. La pièce est attenante au bureau de tabac, alors ils laissent la porte ouverte pour surveiller le commerce. Tout se passe très vite. Les deux jeunes de 16 et 18 ans rentrant dans le tabac cagoulés. Le premier fonce vers la cuisine et bloque la porte pour enfermer les gérants. Pendant ce temps, son complice s’empare de huit cartouches de cigarettes, avant que les deux voleurs ne repartent au guidon de leur moto.

Le tabac déjà cambriolé en mai

Les gendarmes d'Aubusson sont prévenus, et interpellent finalement les deux jeunes chez eux en fin d'après-midi. Tous les deux sont originaires de la région et seront prochainement convoqués devant la justice. Quant aux gérants, ils sont très choqués. Leur bureau de tabac avait déjà été braqué il y a deux mois jour pour jour. Deux hommes les avaient ligotés avant de voler des jeux de grattage, des cigarettes et de l'argent.