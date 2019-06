"Jonathann Daval va enfin pouvoir être défendu convenablement" selon son avocat, Me Randall Schwerdorffer

Besançon, France

Les avocats de Jonathann Daval ont à leur tour pris la parole ce lundi après-midi, à Besançon, après la reconstitution du meurtre d'Alexia le matin-même. Ils ont confirmé les nouveaux aveux de leur client, qui reconnaît avoir partiellement brûlé le corps, après avoir frappé et étranglé Alexia au cours d'une violente dispute.

La crémation partielle du corps faisait partie des doutes qui n'étaient pas encore levés dans cette enquête et laissait en suspend l'intervention d'un éventuel complice. Avec ces aveux, plus de doute : "Jonathann Daval va enfin pouvoir être défendu convenablement" confie Me Randall Schwerdorffer, l'un des trois avocats du mari d'Alexia. "Alors que si on avait maintenu ce mensonge on allait enkyster le procès dans un faux procès qui était celui de la crémation."

Une émotion énorme

"Ce qu'il a fait était extrêmement courageux" a par ailleurs estimé Me Schwerdorffer. "Malgré le drame, et ce qu'on lui reproche, il a affronté la vérité devant ses beaux-parents qui la lui demandaient et qui en avaient besoin. Il y avait une émotion énorme à ce moment là, on l'a senti.

Les parents d'Alexia ont remercié Jonathann" - Me Randall Schwerdorffer

Et les parents d'Alexia ont remercié chaudement Jonathann pour ce qu'il a fait. Ils ont eu ces mots : ce n'est pas encore le temps du pardon mais on te remercie. Ce qui est très exceptionnel dans une affaire criminelle" a conclu l'avocat.