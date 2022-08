Nouveaux braquages en Dordogne : "J'ai entendu crier vite, vite ! Allez ouvre !", témoignent des employés

Desanta tire sur sa cigarette en tremblant devant le magasin Grand Frais de Chancelade, encore éclairé dans la nuit. A l'intérieur, on voit les enquêteurs de la police judiciaire s'activer autour d'une des caisses. Ce mercredi 24 août au soir, ça fait quelques heures à peine qu'un homme masqué et armé est entré dans le magasin, en hurlant pour réclamer la caisse.

C'est très probablement lui qui a dévalisé le Lidl situé un km plus loin le soir-même, et l'Intermarché de Chancelade lundi, selon le parquet. Trois braquages à main armée, au nez et à la barbe des enquêteurs. La police judiciaire est à ses trousses, sans qu'on sache s'il utilise une vraie ou une fausse arme et s'il a gardé la voiture qu'il avait dérobé lors du premier braquage sur le parking du supermarché.

"Vite, vite ! Allez ouvre, dépêche-toi !"

Il est 19h40 ce mercredi, la fermeture de la boulangerie attenante au Grand Frais approche : "J'étais en train de nettoyer les vitres, quand j'ai entendu crier : "Vite, vite ! Allez ouvre, dépêche toi !", se souvient Desanta. Un homme vient d'entrer, très nerveux, il a d'ailleurs fait tomber son sac noir en passant la porte : "Il avait des lunettes de soleil avec des reflets multicolores, une casquette, et un masque en tissu pour le covid".

Il s'est tourné vers moi et il m'a montré son pistolet. J'ai eu peur

"Je vois qu'il a un petit pistolet, un truc aussi dans la main, pour ouvrir la caisse. J'ai regardé ma cliente, je lui ai dit : 'Ce serait mieux de partir parce que là je ne vais pas pouvoir vous servir'.", raconte Desanta : "Il s'est tourné vers moi et il m'a montré son pistolet. J'ai eu peur". L'homme se tourne vers la seule caisse ouverte à cette heure-là. Il hurle encore, se fait remettre le contenu.

"On a déclenché l'alarme secrète"

Au fond du magasin, Sandrine est en train de ranger des produits : "Le boucher me dit, viens te mettre derrière avec nous, il y a un mec avec un flingue aux caisses. On a essayer de se planquer. Un collègue des fruits et légumes a déclenché notre alarme secrète en caisse centrale, mais ça s'est passé tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de faire ouf".

Le butin est maigre. 200 euros. Ce n'était pas tellement plus au Lidl braqué quelques minutes plus tôt, ni à l'Intermarché lundi : 500 euros à peine. L'homme a pris la fuite en voiture, mais Sandrine et ses collègues ont attendu de voir le premier motard de police devant l'entrée, quelques minutes plus tard, pour sortir de leur cachette : "Moi franchement j'ai peur. S'il revient acheter son pain chez moi ? Moi j'ai peur, franchement, demain je ferme jusqu'à samedi", assure Desanta.