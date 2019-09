Nouveaux contrôles sur les routes : un conducteur "flashé" à 157 km/h au lieu de 80 !

Châteauroux, France

Ce week-end encore, les gendarmes de l'Indre étaient sur le bord des routes pour de nouvelles opérations de contrôle de vitesse notamment. A Maillet, entre Argenton-sur-Creuse et Neuvy-Saint-Sépulchre, un conducteur qui circulait sur la route départementale 927, a été contôlé à 157 km/h (vitesse retenue) au lieu de 80 km/h ! Le permis de ce conducteur fait l'objet d'une rétention administrative ; un permis par ailleurs amputé de 6 points. Le contrevenant devra aussi s'expliquer prochainement au tribunal.

Six autres ecxès de vitesse de plus de 40 km/h et inférieurs à 50 km/h, ont été enregistrés :

120 km/h au lieu de 80 km/h à Ecueillé

126 km/h au lieu de 80 km/h à Eceuillé

124 km/h au lieu de 80 km/h à Vouillon

121 km/h au lieu de 80 km:h à Saint Lactencin

174 km/h au lieu de 130 km/h à Argenton-sur-Creuse (A 20)

152 km/h au lieu de 110 km/h et par temps de pluie à Celon (A 20)

Les gendarmes ont également dréssé des procès verbaux pour trois conduites sont l'empire d'un état alcoolique et six sous l'emprise de produits stupéfiants.