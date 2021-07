VIDEO : nouveaux débordements à Clouange après le match de l'Italie à l'Euro de foot

Comme la semaine passée, les heures qui ont suivi le match de l'Euro de football entre l'Italie et l'Espagne mardi soir ont donné lieu à des débordements à Clouange, malgré l'appel au calme des élus et la mobilisation des forces de l'ordre.

De nouveaux débordements ont eu lieu dans la soirée de mardi 6 juillet à Clouange (Moselle) après le match de l'Euro entre l'Italie et l'Espagne où la squaddra Azzura s'est qualifiée pour la finale après la séance de tirs aux buts. Les supporters ont jetés des feux d'artifice et des pétards. Du mobilier urbain a également été dégradé. Le tout suivi d'un face à face entre les forces de l'ordre et les supporters qui a duré prés d'une heure.

Ces débordements ne sont pas les premiers depuis le début de l'Euro dans la commune de Clouange.

Un succès fêté par les nombreux supporters lorrains de l'Italie

A Clouange, une nouvelle fois, la soirée s'est terminée par une confrontation entre les supporters et les forces de l'ordre. Les supporters ont lancé des pétards, des feux d'artifice, et du mobilier urbain a été dégradé.

Alors que plusieurs dizaines de supporters étaient rassemblés dans la joie près du pont de l’Orne, des groupes ont tenté d’en découdre. Sur une vidéo tournée par l’un de nos journaliste, on distingue une bande d’individus en train d’arracher un puit décoratif.

Les forces de l'ordre déployées ont dû utiliser des grenades de dispersion. Le face à face a duré une heure environ.

Déjà des débordements avant ce match

Des débordements avaient déjà eu lieu après le match France / Suisse et après le match Italie / Belgique. Le maire de Clouange, choqué par ces événements, avait appelé les habitants à rester chez eux et à fêter l’euro dans le calme. Des renforts de police de Metz avaient été envoyés pour prévenir de nouvelles violences.

Suite à des débordements précédents, toujours dans le cadre de cet Euro de football, des supporters avaient déjà été condamnés à de la prison ferme par la justice.