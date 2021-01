Nouvel An : 45.400 contrôles pendant le réveillon, 6.650 verbalisations pour non-respect du couvre-feu

Plus de 45.000 contrôles ont été réalisés par les forces de l'ordre pendant la soirée du réveillon du Nouvel An et 6.650 verbalisations ont été dressées pour non-respect du couvre-feu, annonce ce vendredi soir le ministère de l'intérieur. Par ailleurs, les 100.000 policiers et gendarmes déployés pour faire respecter le couvre-feu ont dû interrompre plusieurs fêtes illégales.

"Même si les incidents ont été moins importants que les années précédentes, durant cette nuit, certains individus ont pris à parti, parfois de manière très violente avec des usages de mortiers d'artifice, les forces de l'ordre", précise le communiqué de presse du ministère. Quelque 662 personnes ont été interpellées et 407 placées en garde à vue. 25 membres des forces de l'ordre ont été blessés.