Nouvel An à Rennes : sauvé du manège bloqué, il rend hommage aux secouristes

Léo et son père Nicolas ont passé la nuit du nouvel an coincés dans le Bomber Maxx

Rennes, France

Il a passé sa nuit du nouvel an à 52 mètres du sol avec son fils de 17 ans. Nicolas Renais, 47 ans, habite Saint-Pern en Ille-et-Vilaine et il fait partie des huit personnes qui sont restées coincées pendant plus de huit heures en haut du manège Bomber Maxx à la fête foraine de Rennes. Cette histoire pas banale a été largement commentée et a entraîné pas mal de critiques sur la gestion des opérations de sauvetage. Nicolas ne comprend pas ceux qui créent une polémique, il estime qu'elle n'a pas du tout lieu d'être, bien au contraire, il rend hommage à tous ceux qui se sont mobilisés pour les aider ce soir là.

Les pompiers en action sur cette intervention spectaculaire © Radio France - Maxime Bossonney

"Ces gens là ont été extraordinaires"

Il veut rétablir la vérité. "Nous, on était bloqués dans cette nacelle et tout le monde a été super compétent, tout le monde a fait son métier dans le calme. Ce qui m'a un petit peu révolté, c'est d'entendre des gens qui n'étaient pas présents et qui ont trouvé ça scandaleux qu'on mette huit heures à descendre des gens alors qu'on était dans une situation très inconfortable et que les pompiers qui intervenaient à 52 mètres de haut ne font pas ça tous les jours. Ces gens là ont été vraiment extraordinaires. On ne peut que les remercier, que ce soit les pompiers qui sont montés là-haut, les pompiers qui étaient au sol, la police municipale. On était au spectacle parce qu'on voyait à 52 mètres de haut tout ce qui se mettait en place. Après être descendus, on a tous été dans une salle qui a été ouverte pour nous, pour pouvoir débriefer. Voilà une aventure qui se termine bien, qui a été très encadrée et bien encadrée" raconte Nicolas qui reconnait avoir eu la peur de sa vie cette nuit là.