Nouvel an à Strasbourg : neuf blessés dont deux amputés à cause des pétards

Strasbourg, France

Neuf personnes ont du être soignées au service de SOS Mains des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg lors de la nuit du réveillon. Elles ont été blessées à cause des pétards, dont deux ont été amputées. Il s'agit d'un adolescent de 15 ans et un homme de 20 ans.

Moins de blessés par rapport à l'an dernier

"_Ils n'avaient pas acheté leurs pétards dans des commerces autor_isés" selon le docteur Philippe Liverneaux, chef du service SOS Mains. "Dans un des cas, un pétard a été acheté à la sauvette, provenant semble t-il provenant de Pologne et dans l'autre cas, c'est une fabrication artisanale".

La moyenne d'age des blessés est plus élevée que les années précédentes. Ils ont entre 5 et 32 ans et trois sont mineurs, le plus petit à 5 ans mais ses lésions sont sans gravité. Le nombre de blessés est en baisse par rapport à l'an dernier. SOS Mains à l'hôpital de Strasbourg avait soigné 29 personnes.