Loiret : nouvel accident de la route mortel ce lundi matin

Le bilan s'alourdit encore sur les routes du Loiret. Une homme a perdu la vie, cette nuit, à Boismorand. C'est la cinquième victime depuis vendredi soir.

Week-end dramatique sur les routes du Loiret, où l'on déplore désormais 5 morts. Ce lundi matin, vers 2h, un véhicule a percuté un cheval sur la commune de Boismorand, entre Montargis et Gien. Un jeune homme de 22 ans est décédé. Les pompiers avaient appelé à la prudence, puisque cinq chevaux se sont retrouvé en liberté, sur cet axe assez fréquenté, mais les animaux ont pu être récupérés sans provoquer un nouvel accident.

Série noire sur les routes loirétaines

La série noire avait débuté vendredi soir à Guigneville. Deux véhicules se sont percutés frontalement : l'un des deux conducteurs aurait perdu le contrôle de son véhicule et se serait déporté sur l'autre voie de circulation. Deux enfants âgés de 3 et 6 ans ont perdu la vie. Leur père est toujours dans le coma et son pronostic vital est engagé.

A Orléans La Source, dimanche matin, une femme de 78 ans avait perdu la vie lors d'une collision entre deux véhicules. Le conducteur qui l'a percuté était alcoolisé. En fin de matinée, c'est un homme de 68 ans qui est mort au volant de sa voiture à Ouzouer-sur-Loire, après avoir percuté un cerf et un arbre. Son épouse, légèrement blessée, a été transportée à l’hôpital de Gien. A Charsonville, samedi matin, un homme d'une trentaine d'année avait également été gravement blessé, après une sortie de route.

Selon le procureur d'Orléans, les routes mouillées et partiellement verglacées expliquent en partie ces accidents.