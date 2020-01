Nouvel accident de parapente dans les Vosges : les secours en montagne rappellent les bons conseils

Les pompiers vosgiens et les secours en montagne ont été mobilisés ce mardi au ballon d'Alsace.

Vosges, France

Nouvel accident de parapente ce mardi dans les Vosges. Vers 15h, un parapentiste de 62 ans a fait une chute de 30 mètres au ballon d'Alsace, sur la commune de Saint-Maurice-sur-Moselle. Il a été transporté à l'hôpital de Remiremont. Il souffre de douleurs aux lombaires et aux cervicales. En tout, six pompiers vosgiens ont été mobilisés. L'équipe de secours en montagne de Xonrupt-Longemer est également intervenue.

Intervention délicate

"La personne était pratiquement tout en bas dans une pente assez raide, au milieu de petits hêtres, dans un pierrier. Le tout dans une position instable, explique le Major Patrice Pulcher, à la tête du peloton de gendarmerie de montagne de Xonrupt-Longemer. Il faisait partie de l'intervention ce mardi.

C'est un ami parapentiste qui a alerté les pompiers au moment de la chute. L'opération s'est avérée délicate pour les secouristes puisqu'il était nécessaire de venir en hélicoptère dans cette région escarpée.

"C'était un pratiquant assidu en vol de parapente, poursuit le major. D'après lui, quand il a décollé, il manquait de vitesse pour planer. Sa voile s'est fermée est il est tombé d'une trentaine de mètres."

Préparatifs de vols très importants

Il s'agit du deuxième accident de parapente en trois jours, après celui de ce dimanche à Houéville, près de Neufchâteau. Un homme s'était retrouvé coincé dans un arbre à 20 mètres de hauteur. Le major Patrice Pulcher rappelle que le parapente est une activité à risque. Il ne faut surtout pas la prendre à la légère.

"Déjà, il faut voir les vents. Suivant la position du vent, il faut partir sur un site de décollage propice, conseille le gendarme. Il faut également contacter des professionnels du sport et des écoles de parapente pour connaître les codifions de vol. Enfin, si on ne se sent pas de voler, tout simplement, il ne faut pas le faire."

Patrice Pulcher conseille surtout de partir en excursion à plusieurs, avec son téléphone portable en cas d'urgence.