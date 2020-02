Nouvel accident mortel dans la Vienne, à Lathus-Saint-Rémy

Lathus-Saint-Rémy, France

C'est le troisième accident mortel dans la Vienne depuis le début de l'année. Ce mercredi soir, vers 21h, une voiture et un camion sont entrés en collision sur la D54 à Lathus Saint-Rémy, au lieu-dit "Gué de Lande". Le choc a éjecté le conducteur de la voiture, un jeune homme de 29 ans originaire de Lathus, qui est décédé sur les lieux de l'accident.

Une enquête est ouverte par la gendarmerie de Montmorillon pour déterminer les causes de l'accident. La voiture, qui roulait en direction de Lathus-Saint-Rémy, se serait déportée sur la voie de gauche dans une sortie de virage et aurait fait un ou des tonneaux. Les gendarmes et les secours l'ont retrouvée sur l'accotement.

Le maire de Lathus-Saint-Rémy s'est rendu sur place.