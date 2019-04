Nouvel accident mortel dans le Cher après une collision entre une voiture et un camion à Saint-Eloy-de-Gy

Une femme de 61 ans est morte à Saint-Eloy-de-Gy dans le Cher, et deux autres personnes ont été blessés après une collision entre un poids lourd et une voiture.

L'accident s'est produit au croisement de la D160 et de la D944 sur la commune de Saint-Eloy-de-Gy

Saint-Éloy-de-Gy, Cher, Centre-Val de Loire, France

Nouvel accident mortel dans le Cher. Une collision entre une voiture et un camion s'est produite ce mardi 2 avril au carrefour des départementales 944 et 160 sur la commune de Saint-Eloy-de-Gy vers 16h50. La conductrice, une habitante du secteur, âgée de 61 ans, a été tuée.

Deux autres personnes : la passagère de la voiture et le chauffeur du camion ont été légèrement blessés et surtout très choqués. On ignore encore les circonstances exactes de cet accident. 14 pompiers sont intervenus pour porter secours aux victimes.