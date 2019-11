Nouvel accouchement aux urgences du Blanc depuis la fermeture de la maternité

Le Blanc, Communauté de communes Brenne - Val de Creuse, France

Pour la sixième fois depuis la fermeture de la maternité -c'est à dire depuis juin 2018, soit six fois en 13 mois - de nouveau, une femme a accouché dans des conditions compliquées au Blanc. Elle s'est semble t-il présentée par ses propres moyens à l'hôpital et a accouché aux urgences ce vendredi 8 novembre. Heureusement, tout s'est bien passé, la mère et l'enfant vont bien.

Depuis la décision de fermer la maternité du Blanc, trois femmes ont accouché chez elle, faute d'avoir pu atteindre à temps une maternité, une a été héliportée vers l'hôpital de Châteauroux et deux donc ont donné naissance à leur enfant dans le service des Urgences du Blanc.