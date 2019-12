Nouvel acte de malveillance contre le stade Baylet de Valence d'Agen, propriété de la communauté de communes

Le stade avait déjà été visé en juillet dernier, via le même mode opératoire.

Tarn-et-Garonne, France

Ce dimanche 29 décembre, vers 07h30, les pompiers tarn-et-garonnais ont été appelés sur un feu de détritus devant la porte d'entrée du stade Evelyne-Jean Baylet de Valence d'Agen. Le feu a été très vite maîtrisé, et n'a occasionné ni dégât ni victime. La gendarmerie ne souhaite pas faire de commentaires sur ce fait presque anodin, et pour cause, une enquête de plusieurs mois suit son cours. Car le maire de Valence d'Agen, qui n'est pas sur place pendant ces fêtes, le confirme : c'est une bonbonne de gaz qui a été volontairement incendiée ce dimanche matin devant le stade. C'est le motif pour lequel les gendarmes l'ont appelé.

Qui en veut à Jean-Michel Baylet, ancien patron de la ville et du Département ?

Le stade est en travaux, cela n'a donc aucune incidence pratique. Mais Jacques Bousquet rappelle qu'il s'est passé exactement la même chose devant ce stade, propriété de la communauté de communes des Deux-Rives, en juillet dernier. Plus tôt, en avril, une bouteille de gaz avait cette fois été mise à feu devant les locaux de cette même collectivité dans le centre-ville de Valence. Communauté de communes présidée depuis sa création en 2002 par Jean-Michel Baylet, ancien maire de la ville, ancien député, ancien sénateur et ancien patron du Département.