Nouvel an : des arnaques aux calendriers à Nantes

Les pompiers ou facteurs sont en pleine tournée pour vendre leurs calendriers à un mois du nouvel an, mais attention aux arnaques. A Nantes, avenue Modigliani, dans un lotissement du quartier Doulon, des habitants en ont fait l'expérience avec des pseudo-éboueurs. Des personnes se sont présentées comme telles alors que la métropole interdit à ses agents, en charge de la collecte des déchets, de vendre des calendriers.

Démarchages frauduleux

"Des individus sont passés, ont sonné, et ils m'ont dit qu'ils étaient des éboueurs et qui venaient pour les calendriers", se rappelle Alain, qui a refusé la vente. Plus loin, à quelques maisons, une voisine a, elle, accepté de payer les 5 euros demandés. Sur le calendrier en question, aucun logo de la mairie de Nantes, ni de Nantes Métropole, mais une discrète inscription : "ferrailleur indépendant". Or, ce n'est pas sous cette profession que les personnes se sont présentées.

"Il faut être assez vigilant, mais je pense que les personnes âgées se font avoir", regrette Claude, un autre riverain, qui a également été démarché, si la personne présente bien les choses, qu'elle parle bien, elle arrive à embobiner les gens." C'est ce que craint Yvon Riou, le président du syndic, qui a reçu plusieurs signalements : "J'ai envoyé un mail à tous les résidents pour les avertir qu'il semblerait qu'il y ait une arnaque, dans la mesure où l'on donne pour les étrennes une certaine somme d'argent."

Démarchage à domicile interdit pour les éboueurs de Nantes Métropole

Etrennes ou pas, les éboueurs de Nantes Métropole ont ils le droit de vendre des calendriers ? Non, nous répond la collectivité. Ce qui veut dire que si une personne le fait, en se présentant comme un agent chargé de la collecte des déchets, c'est forcément une arnaque. En France, il arrive que les éboueurs aient l'autorisation de vendre des calendriers, mais à la différence des pompiers et des facteurs cela dépend de la réglementation des collectivités territoriales.

En Loire-Atlantique et en Vendée, toutes celles que nous avons contactées nous indiquent que leurs éboueurs n'ont pas le droit de le faire. C'est le cas pour les agents de l'agglomération de Saint Nazaire, la CARENE, qui ajoute que cela englobe aussi les salariés du centre de traitement de déchets. Même politique pour les agglomération des Sables d'Olonne, d'Ancenis ou encore les communautés de communes de Chateaubriant, d'Erdre-et-Gesvres et celle de la Roche-sur-Yon.